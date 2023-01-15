15 يناير , 2023
الحرب الروسيّة الأوكرانيّة (أ ف ب).
أكدت الهيئة الأوكرانية التي تتعامل مع ملف الأسرى، أن روسيا ألغت في اللحظة الأخيرة أمس (السبت) عملية تبادل مقررة لأسرى الحرب.
وقال مركز التنسيق لمعاملة أسرى الحرب في تطبيق المراسلة «تيليغرام»: «كان من المقرر إجراء جولة أخرى اليوم من عملية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي ولكن أُلغيت في اللحظة الأخيرة بمبادرة من الجانب الروسي».
وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان آخرها في 8 يناير/كانون الثاني، وشملت مئات الأسرى من الجانبين خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر.
وقالت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، أمس، على حسابها على تطبيق «تيليغرام»، إن الجنود الروس أبلغوا عن حالات ابتزاز أثناء وجودهم في الأسر لدى أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر في اللحظة الأخيرة... روسيا ألغت جولة جديدة من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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