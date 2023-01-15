شكرا لقرائتكم خبر عن "المجتمعات العمرانية": تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى يتم طبقا لقيمة الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الفئة من المواطنين محدودى الدخل تستطيع الحصول على وحدات إسكان اجتماعى، ولها تمويل عقارى على 20 عاما، حيث يتم تسعيرها بناء علي قيمة الدخل ووفقا لأن الحد الأدنى للدخل اليوم 3 آلاف جنيه، ومن ثم دخل أسرة مكونة من فردين يكون الحد الأدنى فيه من 6 إلي 7 آلاف جنيه.

جاء ذلك ردا علي سؤال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة، حول آلية تسعير الوحدات المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية علي المواطنين، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب لمناقشة حساب ختامى هيئة المجتمعات العمرانية 2022/2021.

أضاف عمارة أن الوحدات الخاصة بالاسكان الاجتماعي يتم تسعيرها وفقا لقيمة الدخل، في حين أن باقي المشروعات يتم طرحها بأسعار وفقا لسعر التكلفة مثل مشروعات دار مصر وجنة التي يتم طرحها علي المواطنين.