شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة المقر المخصص لإنشاء قصر ثقافة إدكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة هندسية من هيئة قصور الثقافة للإطلاع على أرض الواقع بشأن إنشاء قصر ثقافة إدكو وقصر ثقافة أبو حمص بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن عدم تسليم قطعة أرض بناء قصر ثقافة مدينة إدكز رغم صدور قرار التخصيص، على الرغم من التزام محافظة البحيرة بإخلاء قطعة الأرض المخصصة والتي كانت سوق سمك، بعد توفير مكان بديل.

وأكد زين الدين، أن وزارة الثقافة وهيئة قصور للثقافة منوط بهما بناء الإنسان المصري، لاسيما في مواجهة مخاطر العالم الافتراضي مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت تهدد المجتمع المصري.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع الثقافة يقع عليه دور كبير في تهيئة الشباب في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة، منتقدا تأخر وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة في إنشاء بعض قصور الثقافة على الرغم من تخصيص الأراضي.

وشدد النائب على أهمية تحديد موعد استلام قطعة الأرض المخصصة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وزارة الثقافة، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة قصر الثقافة.

من جانبه أكد اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام محافظة البحيرة، أن قطعة الأرض المخصصة لإنشاء قصر ثقافة إدكو جاهزة على استلام وزارة الثقافة.

وتمت التوصية خلال الاجتماع، برئاسة النائب نادر مصطفى، بقيام لجنة يوم الأحد المقبل، لمعاينة المقرر على الطبيعة.

كما تمت التوصية بإقامة نشاط ثقافي في المقر المخصص قبل عملية البناء لتثبيتها لصالح الهيئة حرصا على عدم إلغاء الترخيص.

من جانبه تعهد الدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لمكتب شئون هيئة قصور الثقافة، بتنفيذ توصيات اللجنة، مشيرا إلى أن الأحد المقبل سيكون هناك لجنة للمعاينة على الطبيعة، ليتم بعدها اتخاذ ما يلزم.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة تشارك بالمسارح المتنقلة ضمن مبادرة حياة كريمة وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن إقامة قصر ثقافة أبو حمص، حيث انتقد النائب تأخر وزارة الثقافة في إنهاء إجراءات إنشاء قصر الثقافة.

من جهته أكد اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه سيتم استكمال سندات ملكية قطعة الأرض لبناء قصر الثقافة، وسيتم عرضها خلال الزيارة التي ستقوم بها لجنة من وزارة الثقافة يوم الأحد المقبل.

من جانبه أكد الدكتور هاني كمال، ممثل هيئة قصور الثقافة، أن اللجنة ستنتهي إلى قرارات مناسبة بشأن إنشاء قصر الثقافة، قائلا: "حاسبوني لو تأخرنا بعد تخصيص الأرض".

من جانبه شدد نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على أهمية التزام هيئة قصور الثقافة بتعهداتها واستلام الأراضي وبدء التنفيذ.