شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة للنواب: العالم انبهر باستضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك خلال استعراض لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تطورات ما يحدث على الساحة الإقليمية والدولية سياسياً واستراتيجياً، بحضور العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأضاف "عكاشة" هذا المؤتمر كوب 27 ادخل مع الدولة المصرية مع مشروعات الطاقة المتجدد، مشيرا إلي أن خطاب الرئيس الأمريكي كان يعبر عن حالة إيجابية إزاء مصر، وأن كل لقاءاته كانت إيجابية الأمر الذى انعكس على الدبلوماسية المصرية وصنع مساحة تطور مع شركائها".

وأضاف: "الدول العربية كانت حاضرة بقوة فى كوب 27 والسعودية كان لها جناح خاص، والمبادرة الخضراء كما أن الإمارات سوف تتسلم القمة لتنظيمها بعد عامين".

وأشار إلي أن أمام مصر الكثير من العمل حال اشتغال الدبلوماسية المناخية، وأن نعمل مع أمريكا والسعودية والإمارات وندخل مشاركات مصر، داعيا أيضا أن تعمل القوي السياسية المصرية بكثافة مع الأحزاب الخضراء، مشيرا إلي أن الأحزاب الخضراء لها كتل السياسية ولها اعتبار في الخارج وأصبحت رقم لا يمكن تجاوزه وخاصة فى أوروبا ".

وأكد أن هناك من الكثير فى العالم غير وجهة نظره عن مصر بعد مؤتمر المناخ وخاصة الأحزاب الليبرالية، مؤكدا أن مصر غيرت وجهت نظر الآخرين عنها ولدينا فرصة لمدة عامين لكسر الصورة النمطية، كما أننا فى حاجة لمن يتحدث عن مصر.

وأشار "عكاشة" إلي أن مصر اكتسبت دور ريادي على مستوى القارة الافريقية وتتبنى كل هموم القارة لأن مصر من أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية، مشيرا إلي أنهم ناقشوا الجانب التعليمي في جلسة قمة المناخ ووضع القضية المناخية في المناهج التعليمية، بحيث يتناول الجانب التعليمي معلومات عن المناخ والتغيرات المناخية بشكل فعال للنشء المصري ويكون هناك تفاعل مع القضايا البيئية.