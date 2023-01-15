رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع مودريك

ووقع اللاعب الدولي الأوكراني، الذي بلغ من العمر 22 عامًا في وقت سابق هذا الشهر، عقدًا مدته 8 سنوات ونصف مع البلوز ليتم انتقاله إلى ستامفورد بريدج.

وقال مودريك بعد إتمام انتقاله: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لتشيلسي".



وأضاف: "هذا نادٍ ضخم، في دوري رائع، وهو مشروع جذاب للغاية بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي. أنا متحمس لمقابلة زملائي الجدد وأتطلع إلى العمل والتعلم تحت إشراف جراهام بوتر وطاقمه".

وبحسب موقع تشيلسي فإن "مودريك لاعب ماهر يتمتع بسرعة كبيرة، وسرعان ما بنى سمعته كواحد من أخطر لاعبي الهجوم في أوروبا في مواقف لاعب ضد لاعب".

ووفقا لموقع "transfermarkt"، فإن "مودريك سجل 10 أهداف وصنع 8 في 18 مباراة مع شاختار، حيث شارك في 12 مباراة في الدوري المحلي سجل فيها 7 أهداف وصنع 6، في حين سجل 3 أهداف وصنع 2 في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا".

