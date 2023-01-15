انت الان تتابع خبر الحلبوسي رئيسا للاتحاد البرلماني العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ترأس العراق الاتحاد البرلماني العربي، حيث انتقلت رئاسة الاتحاد إلى العراق، وتم تكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً للاتحاد اعتباراً من التاسع من شهر كانون الثاني".وأضاف: "ستستضيف بغداد اعتباراً من يوم ٢٣ شباط ولغاية ٢٦ شباط أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، إضافةً إلى العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد".