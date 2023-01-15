انت الان تتابع خبر السلطات السودانية تطيح بـ"جاكي شان" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة الانتباهة الصادرة، اليوم، إن "المتهم يعد من أخطر معتادي ارتكاب جرائم الخطف وكسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المتهم من أصحاب السوابق ويواجه تهما في عدة بلاغات بالأقسام الشرطية المختلفة" وأشارت إلى أنه سبق وأن تم ضبطه بواسطة قسم شرطة النزهة بالخرطوم عقب ارتكابه جريمة نهب تحت التهديد وقدم للمحاكمة حيث صدرت في مواجهته أحكاما بالسجن عدة أشهر".



وأوضحت وفق المعلومات التي حصلت عليها أن "جاكي شان" لديه بلاغ سطو بأمبدة حيث كشفت التحريات بأنه ومتهمون آخرون قاموا بتهشيم زجاج سيارة أثناء توقفها أمام كافتيريا بحي البستان وأنه تمكن من الاستيلاء على أموال كانت بداخلها قدرت بنحو 23 مليارا بجانب استيلائه على كيلو من الزئبق تخص تاجر ذهب وكانت كاميرات المراقبة قد رصدته وآخرين أثناء تنفيذهم جريمة السطو على العربة، حيث اتضح أثناء التحريات بأن المتهم سافر إلى القاهرة عقب استيلائه على الأموال".وأوضحت الصحيفة أن "الشرطة تحركت وقامت بتطويق المنطقة التي يقيم فيها بحي الشقلة، وشرعت في القبض عليه إلا أنه أشهر سكينا كان يخفيها بين طيات ملابسه وسدد بها عدة طعنات لشرطي مما اضطر أحد أفراد القوة بإطلاق أعيرة نارية صوّبه وأصيب المتهم بثلاث رصاصات برجله وأسعف هو والشرطي إلى مستشفى الشرطة وأجري لهما اللازم".