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مراقبون يشيدون بالقضاء: أوامر إطلاق السراح تمت وفق القانون

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بغداد - ياسين صفوان - وقال هؤلاء في أحاديث لـ الخليج 365، إن "قرارات القضاء كلها وفق الدستور والقانون، وأسهمت بشكل مباشر في حفظ هيبة البلاد".

وأشادوا "بقرارات مجلس القضاء الأعلى"، مشددين على أن "جميع قرارات إطلاق السراح تمت وفق القانون".


يذكر أن مجلس القضاء الأعلى، حسم خلال الفترة الأخيرة، جملة قضايا مهمة، بينها إطلاق سراح عدة أشخاص، وفق القانون.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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