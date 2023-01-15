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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ويون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية، تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

شاهد.. محمد بن زايد ورئيس كوريا الجنوبية يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات بين البلدين

وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ويون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون إلى آفاق أوسع بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الوطن بأبوظبي، الرئيس الكوري الجنوبي الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات، هي الأولى له منذ توليه مهامه الرئاسية.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها الجانبان، مذكرة تفاهم في مجال استخدام الطاقة الهيدروجينية في المدن وإنتاجها ونقلها وتخزينها بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، ومذكرة بشأن التعاون في مجال الموارد المائية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة البيئة في كوريا الجنوبية، إضافة إلى تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن تعديل مذكرة تفاهم موقعة في يناير/ كانون الثاني2017 للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، بجانب مذكرة بشأن التعاون في مجال التنقل والنقل في المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية.

كما شملت ترتيبات تنفيذية بموجب الاتفاقية المبرمة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبنك كوريا الجنوبية للتنمية بشأن "شراكة الاستثمار السيادي" إضافة إلى مذكرة أخرى بشأن التعاون المالي بين شركة طاقة وبنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي.

كما تبادل الجانبان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهي:

ــ إعلان مشترك بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة من خلال "شراكة الطاقة الاستراتيجية الشاملة" تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ومن الجانب الكوري الجنوبي لي تشانغ يانغ وزير الصناعة والتجارة والطاقة.

ــ مذكرة بشأن التعاون الاستراتيجي لصناعة الدفاع، تبادلها طارق عبدالرحيم الحوسني عضو مجلس إدارة شركة طاقة مع أوم دونغ هوان رئيس إدارة برنامج اقتناء الدفاع الكوري الجنوبي.

ــ اتفاقية للتعاون في مجال تخزين النفط الخام "تخزين استراتيجي وتجاري" بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية.. تبادلها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع كيم دونغ سوب ممثل شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية.

ــ مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجموعات عمل استراتيجية مشتركة لبرنامج تسريع الحياد الكربوني.. تبادلها محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.. ومن الجانب الكوري الجنوبي تشيونغ سونغ إيل رئيس الشركة الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية "كيبكو" وهوانغ جو هو رئيس الشركة الكورية الجنوبية للطاقة المائية والنووية.

ــ مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة "إس كيه" بشأن الشراكة الطوعية في أسواق الكربون في آسيا.. تبادلها خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي مع تشوي تيه وون رئيس مجموعات "شركات إس كيه".

ـــ مذكرة بين "مجلس توازن" وصناعات الطيران الكورية الجنوبية المحدودة بشأن برنامج التطوير المشترك للجيل القادم من طائرات الشحن متعددة المهام.. تبادلها طارق الحوسني الأمين العام لمجلس توازن ومن الجانب الكوري الجنوبي كانغ جو يونغ ممثل شركة كوريا الجنوبية للصناعات الجوية والفضائية "كاي".