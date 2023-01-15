شكرا لقرائتكم خبر عن "المجتمعات العمرانية": الهيئة أنفقت 681 مليون جنيه فى مشروعات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن إجمالى تنفيذى المشروعات فى الطرق بلغ 681 مليون جنيه، وفى الخدمات التعليمية حوالى 3 مليارات و33 مليون جنيه، وذلك خلال حساب ختامى هيئة المجتمعات العمرانية لعام 2021 /2022.

وأضاف عمارة أن هيئة المجتمعات العمرانية لها دور كبير مجتمعى سواء فيما يتعلق بالتعليم والصحة، موضحا أن الإسكان الاجتماعى تدخل تكلفة الوحدة حوالي 357 ألف جنيه، وهو يتم طرحه بحوالي 320 ألف جنيه، ومن ثم يتم دعمه بحوالي 50 ألف جنيه بخلاف الأرض وغيرها.

بدوره قال أحمد سعيد مساعد وزير الاسكان إن هناك 158 مليار جنيه قروض من البنوك المصرية لتمويل المشروعات علي مدار ثلاث سنوات منهم المستخدم في العام المالي 2021 /2022 حوالي 37 مليار جنيه.