شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توافق على تعديل اتفاقية دعم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الذي يهدف إلى إضافة مبلغ 13 مليون دولار إلى المشروع.

وتهدف الاتفاقية إلي دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والذي يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوي تقديم الخدمات، والتخطيط القائم علي الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثاني هو نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

وكان مجلس النواب قد وافق في دور الانعقاد السابق، على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وجاءت فلسفة التعديل الرابع على الاتفاقية لما حظيت به برامج تنظيم الأسرة والسكان، باهتمام الدولة تفعيلاً للمادة 41 من الدستور، والتى تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة، وأنه من منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية والإستراتيجية القومية للسكان 2030/2015، وافقت على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعة المستهدفة، الموقعة فى - القاهرة بتاريخ 26/9/2017، والتى أقرها المجلس بجلسته المعقودة فى 3/7/2018، والتى تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية المدعمة، وكذا نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، لجعله أكثر كفاءة واستمرارية أيضا، ونشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018، والذى سيعمل على جمع، وتحليل، ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، تمثل الأوضاع الحالية مقارنة بالأوضاع العالمية، واعتمد التعديل الجديد على حرص القيادة السياسية وسعيها الحثيث على الارتقاء بمنظومة الصحة بمصر، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة المتمثلة فى دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، والمسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018".