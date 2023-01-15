شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يوجه صدمة كبرى لجماهير آرسنال بسبب جيسوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بتوجيه صدمة لجماهير الفريق، بشأن إصابة اللاعب جابريل جيسوس.

وكان جيسوس تعرض لإصابة في الركبة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل في مونديال قطر 2022، ويغيب منذ ذلك التوقيت اللاعبعن المشاركة مع الفريق.

أرتيتا يعلق عن إصابة جيسوس

وقال أرتيتا شبكة "Football Daily" البريطانية: سنفقد جابريل لفترة من الوقت، لكن لدينا البديل المناسب وهذا هو الخبر السار.

وأضاف: نمتلك إيدي نكيتياه من أكاديمية آرسنال كان لاعبًا صبورًا للغاية ويعمل بجد ويتطور لذلك لديه الفرصة في المشاركة.

وعلق عن صفقات الفريق الشتوية: فخور بما لدي من لاعبين في الوقت الحالي، هناك انسجام بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب هذا ماكان مفقودًا لفترة من الوقت.

وواصل: عندما أخوض أي مباراة، أحب أن أفوز بها.

وأتم عن مواجهة توتنهام: سنواجه فريقًا استثنائيًا، فهو أحد أفضل الأندية في الدوري الإنجليزي ذات الأسلوب الجماعي.