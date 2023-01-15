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ضبط حاويات "ثلاجات" ومعدات طبية مخالفة في أم قصر

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "ضبط (٩) حاويات تحتوي على ( ثلاجات عمودية جديدة) مخالفة للضوابط والتعليمات الاستيرادية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي"، مبينة أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات حسب القوانين والتعليمات النافذة".

وأضافت في بيان منفصل، أن "مركز كمرك ام قصر الشمالي ضبط (٤) صناديق تحتوي على معدات طبية ( كرسي طبيب اسنان) مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية"، لافتة إلى أن "عملية الضبط تمت بالتعاون المشترك مع هيئة المنافذ الحدودية و باسناد من شرطة الكمارك".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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