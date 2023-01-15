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بيريز: برشلونة وريال مدريد هما الأفضل في العالم

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2023-01-15 | 14:05

بيريز: برشلونة وريال مدريد هما الأفضل في العالم

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تقام الليلة مباراة برشلونة وغريمه التقليدي على ملعب الملك فهد في نهائي كأس السوبر الإسباني وذلك في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت .
وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تصريحات صحفية: "برشلونة وريال مدريد هما أفضل فريقين في العالم وعلينا تقديم أفضل عرض في العالم".

ومن جانبه رد رئيس نادي برشلونة لابورتا قبل المباراة: "أود أن أشكر رئيس ريال مدريد والوفد المرافق له الذين جعلوا الاحتفال ممكناً بكلاسيكو برشلونة ومدريد الذي يعد أعظم عرض في العالم نحن الفريقين العالميين المرجعيين لجميع الأندية ".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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