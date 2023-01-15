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انت الان تتابع خبر بيريز: برشلونة وريال مدريد هما الأفضل في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444416-638093849160520637.jpg
2023-01-15 | 14:05
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تقام الليلة مباراة برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب الملك فهد في نهائي كأس السوبر الإسباني وذلك في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية.
وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تصريحات صحفية: "برشلونة وريال مدريد هما أفضل فريقين في العالم وعلينا تقديم أفضل عرض في العالم".
ومن جانبه رد رئيس نادي برشلونة لابورتا قبل المباراة: "أود أن أشكر رئيس ريال مدريد والوفد المرافق له الذين جعلوا الاحتفال ممكناً بكلاسيكو برشلونة ومدريد الذي يعد أعظم عرض في العالم نحن الفريقين العالميين المرجعيين لجميع الأندية ".
ومن جانبه رد رئيس نادي برشلونة لابورتا قبل المباراة: "أود أن أشكر رئيس ريال مدريد والوفد المرافق له الذين جعلوا الاحتفال ممكناً بكلاسيكو برشلونة ومدريد الذي يعد أعظم عرض في العالم نحن الفريقين العالميين المرجعيين لجميع الأندية ".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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