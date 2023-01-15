بيريز: برشلونة وريال مدريد هما الأفضل في العالم

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ومن جانبه رد رئيس نادي برشلونة لابورتا قبل المباراة: "أود أن أشكر رئيس ريال مدريد والوفد المرافق له الذين جعلوا الاحتفال ممكناً بكلاسيكو برشلونة ومدريد الذي يعد أعظم عرض في العالم نحن الفريقين العالميين المرجعيين لجميع الأندية ".

محمد يوسف

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