شكرا لقرائتكم خبر عن برونو فيرنانديز يوجه رسالة غاضبة لوسائل الإعلام بسبب رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن غضبه الشديد تجاه وسائل الإعلام، التي تحاول خلق أجواء عدائية بينه وبين مواطنه كريستيانو رونالدو لاعب الفريق السابق والنصر السعودي الحالي.

وكان برونو فيرنانديز، ساهم في فوز فريقه على مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، أمس السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النجم البرتغالي في تصريحات له: "قلت قبل انطلاق المباراة إننا أصبحنا فريقا أفضل الآن، في أوقات سابقة كان بعضنا يبحث عن نفسه في بعض الأحيان، لكن الآن نشاهد فريقا يلعب من أجل بعضه البعض".

ودفعت تلك التصريحات العديد من وسائل الاعلام، لتوجيه تصريحات برونو نحو زميله السابق كريستيانو رونالدو، الذي انتقل مؤخرا لنادي النصر السعودي.

وأوضح برونو، أنه لا يقصد كريستيانو بهذه التصريحات، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وقال: "لا تستخدموا اسمي لمهاجمة كريستيانو! كريستيانو كان جزءًا من فريقنا طوال نصف الموسم".

وأتم: "جميع اللاعبين منذ مباراة ليفربول أصبحوا مذهلين ويتصرفون كفريق ويمكنكم رؤية النتائج".