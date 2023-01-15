شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. تشيلسي يخطط للتخلص من نجم الفريق فى المريكاتو الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل، حول إمكانية رحيل النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج جناح الفريق بالفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد نجاح إدارة البلوز فى التعاقد مع النجم الأوكراني مودريك، فى أغلي صفقات المريكاتو الشتوي حتى الآن فى البيرميرليج.

وأفادت التقارير أن تشيلسي يبدي مرونة كبيرة فى رحيل ستيرلينج عن الفريق فى الفترة الحالية، خاصة أن اللاعب لم يرضي طموحات مجلس الإدارة الحالي فى الفترة ااقصيرة التى قضاها مع الفريق.

وكان نادي تشيلسي قد تعاقد مع سترلينج مطلع هذا الصيف من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، فى صفقة أقتربت من 60 مليون يورو، ولكن تذبذب مستوي اللاعب الكبير فى الآونة الأخيرة، يدفع مسئولي الفريق اللندني للتخلص منه.



زياش وسترلينج أوراقًا محروقة

ويري مسئولي تشيلسي الإنجليزي أن تواجد زياش وسترلينج فى صفوف البلوز خلال الفترة القادمة سيؤثر على الفريق بالسلب، خاصة أن الثنائي يتقاضي مبالغ مالية كبيرة دون أي فاعلية حقيقية مع الفريق، مما يمهد للرحيل كلا اللاعبين.

ويبحث مسئولي" البلوز" فى الفترة الحالية عن خطة محكمة للتخلص من الثنائي هذا الصيف، فى ظل وجود إهتمام من ميلان بالتعاقد مع زياش، وإهتمامًا آخر من نيوكاسل بالتعاقد مع سترلينج.