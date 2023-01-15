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مدرب البحرين يستبعد التتويج ببطولة "خليجي 25"

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خليجي 25

2023-01-15 | 12:50

مدرب البحرين يستبعد التتويج ببطولة "خليجي 25"

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الخليج 365 –

يأمل البرتغالي هيليوا سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين، تقديم مباراة جيدة أمام عمان في نصف نهائي كأس خليجي 25، على أمل التأهل إلى نهائي البطولة.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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