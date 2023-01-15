انت الان تتابع خبر مدرب البحرين يستبعد التتويج ببطولة "خليجي 25" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444409-638093804362280930.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خليجي 25
2023-01-15 | 12:50
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الخليج 365 – رياضة
يأمل البرتغالي هيليوا سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين، تقديم مباراة جيدة أمام عمان في نصف نهائي كأس خليجي 25، على أمل التأهل إلى نهائي البطولة.
يأمل البرتغالي هيليوا سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين، تقديم مباراة جيدة أمام عمان في نصف نهائي كأس خليجي 25، على أمل التأهل إلى نهائي البطولة.