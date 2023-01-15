مدرب البحرين يستبعد التتويج ببطولة "خليجي 25"

يأمل البرتغالي هيليوا سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين، تقديم مباراة جيدة أمام عمان في نصف نهائي كأس خليجي 25، على أمل التأهل إلى نهائي البطولة.

محمد يوسف

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