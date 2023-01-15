انت الان تتابع خبر رسمياً.. الكويت تستضيف بطولة "خليجي 26" – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444407-638093787326872747.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-15 | 12:18
المصدر:
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الخليج 365 – رياضة
تقرر رسميا، اليوم الاحد، إقامة بطولة كأس الخليج العربي النسخة السادسة والعشرين المقبلة في دولة الكويت.
تقرر رسميا، اليوم الاحد، إقامة بطولة كأس الخليج العربي النسخة السادسة والعشرين المقبلة في دولة الكويت.
وتابع، ان "نعمل على تهيئة كل الظروف لمشاركة كل المنتخبات بخطوطها الأولى".
يُذكر أن العراق يستضيف حاليا النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج العربي.
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