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رسمياً.. الكويت تستضيف بطولة "خليجي 26" – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444407-638093787326872747.jpg

2023-01-15 | 12:18

رسمياً.. الكويت تستضيف بطولة "خليجي 26" – عاجل

المصدر:

3,571 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

تقرر رسميا، اليوم الاحد، إقامة بطولة كأس الخليج العربي النسخة السادسة والعشرين المقبلة في دولة الكويت.

 

وتابع، ان "نعمل على تهيئة كل الظروف لمشاركة كل المنتخبات بخطوطها الأولى".

 

يُذكر أن العراق يستضيف حاليا النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج العربي.
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