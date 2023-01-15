انت الان تتابع خبر تغييرات جديدة تخص مسلسل "حيرة": كادي القيسي تشترك بدلاً من "بن ميم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النعيمي في حديث لـ "الخليج 365"، إن "الفنانة كادي القيسي جاءت بعد فصخ العقد مع الفنانة زهراء بن ميم"، مبينا أن "هناك العديد من الأسماء التي رشحت كبديل للفنانة زهراء بن ميم من بينها رولا عادل ".واستطرد، قائلاً: "بعد جولة مفاوضات وشروط مع القيسي كون العقد طويل الامد، حصل الاتفاق وباشرت في التصوير والدخول لموقع العمل منذ أسبوع".

وأشار إلى أن، " تصوير مسلسل حيرة، يجري في اسطنبول بتركيا والقيسي تودي دور زهراء بن ميم في المسلسل كبديلاً عنها".

ومسلسل "حيرة " العراقي هو واحد من أشهر الأعمال الفنية التي تم إنتاجها على المستوى العربي في عام 2022 ميلادي وقد شارك في هذا العمل الدرامي عدد كبير من نجوم الفن العربي العراقي الذين لاقت اعمالهم الفنية اعجاب الجمهور.



وتم تصوير هذا المسلسل بتقنيات حديثة، ويتناول هذا العمل الحديث عن بعض المظاهر التي مر بها المواطنين في العراق من الطبقة العليا، ونسلط الضوء حول موقع تصوير هذا المسلسل، بالإضافة الى بعض المعلومات التي تتعلق في هذا الأمر.

ويجري تصوير مسلسل حيرة العراقي خارج العراق وبالتحديد في مدينة اسطنبول في تركيا، اضافة الى انه تم التقاط بعض المشاهد من هذا المسلسل في مناطق خارج هذا الحي وخارج مدينة اسطنبول، نظرا الى الاحداث التي يتناولها السيناريو الخاص في هذا العمل.

قصة مسلسل حيرة العراقي

يعتمد مسلسل "حيرة" العراقي على الأحداث الدرامية في الحلقات الخاصة به بالإضافة إلى بعض الأحداث التي تتعلق في العامل العاطفي والرومانسي، اذ انه يتناول قصة عشق دارت بين اثنين من الأشخاص كانوا زملاء في الكلية وذهب كل واحد منهم الى العمل في قطاع خاص به،

ولكن رغبة الاثنين في الزواج قوبلت بالرفض من قبل والد هذه الفتاة الذي رفض زواجها من الشاب اطلاقا بناء على أنه من أعدائه في العمل التجاري وطوال هذه المدة وهذه الفتاة تحاول اقناع ابيها بالزواج من هذا الشاب ليحدث أمرا يجعله يوافق على الزواج منه.

بطل مسلسل حيرة العراقي

بطل مسلسل حيرة العراقي هو الفنان الصاعد الكسندر علوم، وهو واحد من الشخصيات الفنية التي لها شهرة على المستوى المحلي العراقي وعلى المستوى العربي.

نجوم مسلسل حيرة العراقي

شارك في تمثيل مسلسل حيرة العراقي عدد من النجوم العراقيين الرائعين الذين سجلوا اسمهم في الساحة الفنية العراقية بشكل ملفت في الفترة السابقة، وسوف نستعرض واياكم اسماء اهم وابرز هؤلاء النجوم على النحو التالي :

الكسندر علوم.

زهراء بن ميم.

اياد الطائي.

براء الزبيدي.

بكر خالد.

حيد عبد تامر.

مهندس ستار.

انعام الربيعي.

بتول كاظم.

احمد الخفاجي.

غيد صالح.

سهير صلاح.