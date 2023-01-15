شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يجرى جولة ميدانية بالغربية..ويستعد للمشاركة بقوة فى حملة "خيرك سابق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية، جولة ميدانية لعدد من مدن وقرى محافظة الغربية، وذلك فى إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، وضمت الجولة فى أول أيامها زيارة مدينتى المحلة وسمنود وعدد من القرى المحيطة بهم.

وخلال الجولة عقد المهندس حازم الجندى عددا من اللقاءات مع أهالى مدينتى المحلة وسمنود، واستمع إلى مطالبهم ودار حديث مطول مع عدد من الأهالى حول تطورات الأوضاع على الساحة السياسية سواء ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وكيفية العمل سويا مع الدولة للتخفيف عن المواطنين، وكذلك تلقى عددا من طلبات المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير محافظة الغربية، وتحديدا مدينتى المحلة وسمنود ووضع خطة للتواصل بشكل مستمر لحين الانتهاء من حل مشكلات الدائرة بالكامل.

وصاحب الجندى خلال الجولة عددا من أعضاء حزب الوفد وشباب حملة المهندس حازم الجندى، وقاموا بالتواصل مع عدد من أبناء الدائرة، وتلقى طلباتهم خلال الجولة حتى يتم العمل على حلها،كما عقد الجندى سلسلة من الاجتماعات مع عدد من أعضاء حزب الوفد بمحافظة الغربية، وناقش الاجتماع استعدادات تشكيل اللجان الفرعية لحزب الوفد بمحافظة الغربية تمهيدا لعرضها على رئيس حزب الوفد ومكتبه التنفيذي، كما استمع إلى مقترحاتهم بشأن إطلاق عدد من المبادرات والمشاركة الفاعلة لحزب الوفد داخل المحافظة.

وتأتى الجولة فى اليوم التالى لإعلان المهندس حازم الجندى مشاركته فى الحملة التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى تحت عنوان "خيرك سابق" والتى من المنتظر أن تنطلق فى مختلف محافظات الجمهورية لدعم قرابة 5 ملايين أسرة مصرية من خلال ثلاثة مراحل ، ويتم من خلالها توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 500 جنيه، وكذلك توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة.

ويستعد رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الغربية للمشاركة فى مبادرة "خيرك سابق"، من خلال مبادرة "شتاء دافىء" والتى تتم بالتعاون مع مبادرة خيرك سابق حيث يجرى حاليا الإعداد لتوزيع عدد كبير من البطاطين على الأسر الفقيرة داخل محافظة الغربية فى محاولة للتخفيف عن غير القادرين ويعقبها حملة أخرى تحت عنوان مبادرة إحنا معاك لتوزيع كراتين مواد غذائية على المواطنين.