شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 29 طلبا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة، وهى كالتالى:

1-طلب مناقشة من النائبة رشا كليب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنه بالمدن والقرى

2- طلب مقدم النائبة أسماء سعد الجمال وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

3- طلب مناقشة من النائبة أسماء سعد الجمال وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلي

4- طلب مناقشة من النائبة أسماء سعد الجمال وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

5- طلب مناقشة من النائبة دينا عبد الكريم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مناخ جاذب للمستثمرين

6- طلب مناقشة من النائبة منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد كوادر إدارية متميزة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة

7- طلب مناقشة من النائب محمد الصمودي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء

8-طلب مناقشة من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

9-طلب من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد وإنشاء قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية

10- طلب من النائبة رشا كليب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة التعامل مع الفيروسات والأمراض المعدية بين الطلاب بالمدارس

11- طلب من النائبة رشا كليب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع طوارئ فصل الشتاء

12- طلب من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري

13- طلب من النائبة آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات

14- طلب مناقشة من النائبة آيات الحداد وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توضيح دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحقيق العدالة والمساواة في فرص التعيين

15- طلب من النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين بأهمية البورصة المصرية ودورها في دعم وتنمية الاقتصاد

16- طلب من النائب مصطفى بكري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الأثار المجتمعية لسياسات

17- طلب من النائب مصطفى بكري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التصدي لحملات الغرب المغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر

18- طلب من النائب مصطفى بكري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج

19-طلب من النائب مصطفى بكري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل الأزمة الليبية

20- طلب من النائب مصطفى بكري وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعويض المواطنين الذين تم إزالة منازلهم

21- طلب من النائب مصطفى بكري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي

22-طلب من النائب مصطفى بكري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل العقبات أمام المستثمرين 23-طلب من النائب مصطفى بكري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم شركات قطاع الأعمال العام

24- طلب من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها

25- طلب من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم رواد الأعمال الشباب

26- طلب من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب

27- طلب من النائب أحمد فتحي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة

28-طلب مناقشة من النائب محمد الصمودي وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق التوازن البيئي للبحيرات لتنميتها وتعظيم الاستفادة منها

29-طلب مناقشة من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين

كما وافق المجلس على مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب مصطفى بكري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعهدات الدولية لوزارة الموارد المائية والري، فى جلسة الثلاثاء القادم، المخصصة لمواجهة وزير الرى والموارد المائية.