شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش قانون هيئة الثروة المعدنية وتطوير شركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر
وتناقش اللجنة اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة عبد الحافظ أبو زيد، بشأن ما تم من اجراءات تنفيذية على أرض الواقع فيما يخص إنشاء المدينة الصناعية (طربول) بمدينة أطفيح محافظة الجيزة، وأيضاً مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، والنائبة منى عمر، والنائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي، حيث إن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسايرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الآلات ما ترتب عليه من تراكم المديونيات والخسائر المتكررة.
وتناقش اللجنة يوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن الضرر الواقع على مستثمري محافظة المنيا نتيجة لصدور قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 3308 لسنة 2022 الخاص بإعادة تسعير الأراضي الصناعية، وأيضاً ستناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه الحسيني، بشأن عدم وجود مصانع لإنتاج السماعات الطبية الخاصة بضعاف السمع ما يكبد الدولة استيرادها بملايين الدولارات.
فيما، تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.