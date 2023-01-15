شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش قانون هيئة الثروة المعدنية وتطوير شركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بجانب مناقشة قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وتناقش اللجنة اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة عبد الحافظ أبو زيد، بشأن ما تم من اجراءات تنفيذية على أرض الواقع فيما يخص إنشاء المدينة الصناعية (طربول) بمدينة أطفيح محافظة الجيزة، وأيضاً مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، والنائبة منى عمر، والنائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي، حيث إن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسايرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الآلات ما ترتب عليه من تراكم المديونيات والخسائر المتكررة.

وتناقش اللجنة يوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن الضرر الواقع على مستثمري محافظة المنيا نتيجة لصدور قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 3308 لسنة 2022 الخاص بإعادة تسعير الأراضي الصناعية، وأيضاً ستناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه الحسيني، بشأن عدم وجود مصانع لإنتاج السماعات الطبية الخاصة بضعاف السمع ما يكبد الدولة استيرادها بملايين الدولارات.

فيما، تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.