شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: 42 حزبا سياسيا تنظم احتفالية بمناسبة عيد الشرطة يومى 24 و25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، اجتماعا بمقر حزب إرادة جيل، لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها آليات الاحتفال بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ71، وحضر الاجتماع النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وسليم الديب ممثل حزب المصريين، وإيناس عبد السلام رئيس لجنة التعليم بحزب المصريين، والكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل، والكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، ومحمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية، واللواء سيف الإسلام رئيس حزب مصر بلدي، ومحمد عبد الرؤوف القيادي بحزب إرادة جيل، وغيرهم من قيادات التحالف.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن التحالف قرر تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة عيد الشرطة المصرية على مدار يومين، الأول يوم 24 وسيكون هذا اليوم في أحد الفنادق الكبرى، وبحضور قيادات شرطية وأبناء الشهداء، بينما اليوم الثاني 25 يناير سيقوم فيه قيادات التحالف بزيارة مجموعة من المؤسسات التابعة للداخلية المصرية، مؤكدا أن يوم 25 يناير يمثل بنسبة له عيد الشرطة فقط لا غير.

وأشار "مطر" إلى أن أبناء الشرطة المصرية يضحون بأنفسهم ويضحون بالغالي والنفيس من أجل تأمين الجبهة الداخلية لمصر، مضيفا: "أبناء الشرطة يموتون من أجل أن نحيا في أمن وأمان"، مشيرا إلي أن هذه الاحتفالية هي بمثابة رسالة حب وتقدير وإعزاز للشرطة المصرية.

واقترح الكاتب محمود عبد الراضي أن يتضمن احتفال بمناسبة عيد الشرطة المصرية عروضا فنية توضح للأجيال تعريفا بعيد الشرطة الذي يخلد قصص البطولة والفداء لرجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية سنة 1952، داعيا أن يتضمن الاحتفال أيضا تقدير رسالة شكر وتقدير لكل أبناء الشرطة على كافة المستويات لما يبذلونه من جهود من أجل الحفاظ على الجبهة الداخلية، مشيدا بجميع قطاعات الشرطة وعلي رأسهم قطاع حقوق الإنسان الذي قام بجهود قوية خلال الفترة الراهنة منها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، والتواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات- المسجلة وفقاً للقانون- التي تعمل في هذا المجال، وتوطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية "المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات- زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية- عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة".

وبدوره أكد سليم الديب ممثل حزب المصريين أن حزبهم يدعم فكرة تنظيم احتفالية بمناسبة عيد الشرطة، داعيا أن لا يتضمن احتفالية التحالف بعيد الشرطة أي صور سلبية حتى لا تحسب على التحالف ولا تحسب له.

كما أكدت إيناس عبد السلام أنها تدعم فكرة الاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير، مشيرا إلى أن رأي حزب المصريين مع إقامة احتفالية بمناسبة عيد الشرطة.

وقال الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل إن تصوره لاحتفالية بمناسبة عيد الشرطة يجب أن يتضمن تكريم رموز من رجال الشرطة، ومن أبناء الشهداء.

واقترح أن يقوم رؤساء الأحزاب بزيارة للنصب التذكارى لشهداء الشرطة يوم عيد الشرطة، ثم عقد لقاءً مع قيادات الداخلية، وأخيرا زيارة المصابين من الشرطة بمستشفى الشرطة، ولقاء أسرهم لتحيتهم فى هذا اليوم العظيم.

واقترح نفادى، تكريم قطاع حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية خلال احتفال التحالف بأعياد الشرطة 25 يناير، كذلك القطاعات الأخرى بوزارة الداخلية مثل الأحوال المدنية والجوازات والمرور، حيث يوجد لهم دور حيوى ومحوري ملموسا فى خدمة المواطنين.