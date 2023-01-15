شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "خطة النواب" تناقش الحساب الختامى لموازنة وزارة الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين لها غدا الأحد، الأول لمناقشة حساب ختامي موازنة (ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) للسنة المالية 2021/2022، والثانى لمناقشة حساب ختامي موازنة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي) للسنة المالية 2021/2022.

في حين تعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا لها لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد (بعد ورود رأي مجلس الشيوخ)، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

كما تعقد لجنة الصناعة اجتماعين لها الأول لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة عبدالحافظ أبو زيد، بشأن ما تم من إجراءات تنفيذية على أرض الواقع فيما يخص إنشاء المدينة الصناعية (طربول) بمدينة أطفيح محافظة الجيزة، والثانى لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، والنائبة منى عمر، والنائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي حيث إن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسيرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الآلات ما ترتب عليه تراكم المديونيات والخسائر المتكررة.