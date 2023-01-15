بايدن يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب العواصف‭

15 يناير , 2023
العواصف ضربت كاليفورنيا وأغرقت شوارع بلدات صغيرة (أ ف ب).
وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر/كانون الأول.
وأدت العواصف إلى مقتل 19 شخصاً على الأقل وتسبب في حدوث فيضانات وانقطاع في الكهرباء وانهيارات طينية وعمليات إجلاء وإغلاق للطرق.
وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضرّرة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية.
وأضاف أن إعلان الرئيس يجعل التمويل الاتحادي متاحاً للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.
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