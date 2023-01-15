بالصور - تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصاً

تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصاً (أ ف ب).

تحطمت طائرة على متنها 72 شخصاً في النيبال الأحد، على ما أعلن متحدث باسم شركة «ييتي» للطيران، مشيراً إلى أنه يجهل ما إذا كان هناك ناجون.

وقال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس «هناك 68 راكباً وأربعة من أفراد الطاقم»، مضيفاً أن «فرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون».

وتحطمت الطائرة بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال.

وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

وقال «وصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق»، مضيفاً أن «الجهود تتركز أولاً على إخماد النيران وإنقاذ الركاب».