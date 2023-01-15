شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. بايدن يعلن الطوارئ في كاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول.

عاجل.. بايدن يعلن الطوارئ في كاليفورنيا

وأدت العواصف إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وتسببت في حدوث فيضانات وانقطاع في الكهرباء وانهيارات طينية وعمليات إجلاء وإغلاق للطرق.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية.

وأضاف أن إعلان الرئيس يجعل التمويل الاتحادي متاحا للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر "فيضانات كارثية" في نهاية هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في وقتٍ تضرب عاصفة هي الثامنة على التوالي الأراضي غير القادرة على امتصاص مزيد من الأمطار.

وتشهد الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة منذ 3 أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية.

وأودت سلسلة من العواصف بحياة 19 شخصًا على الأقل، وفقًا للسلطات بسبب فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط أشجار.

وسجل منخفض جوي جديد في كاليفورنيا، ما أثار قلق السلطات في وسط الولاية.