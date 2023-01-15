شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية مقلقة لأرسنال قبل مواجهة توتنهام المقبلة فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي أرسنال لملاقاة نظيره توتنهام فى تحدي قوي ومثير الليلة، ضمن منافسات الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي فريق أرسنال من تصحيح المسار بعد تعثره فى الجولة الماضية أمام نيوكاسل العنيد وإستغلال تعثر السيتي أمس فى زيادة فارق النقاط.

ويمتلك نادي أرسنال إحصائية سلبية قبل مواجهة توتنهام المنتظرة، حيث أن الجانرز لم يتمكن من الفوز على توتنهام سوي فى لقائين فقط خلال آخر خمس مواجهات للفريقين.

فى حين تمكن نادي توتنهام من تحقيق الفوز فى 3 مناسبات سابقة، الشئ الذي يؤكد أن مباريات الفريقين لاطلما تكون شاهدة على الأهداف، مما يعكس قوة وإثارة مواجهة ديربي لندن الشهير.



أرتيتا يطالب لاعبيه بتحقيق الفوز

وفى سياق متصل، أكد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على توتنهام فى مواجهة الليلة، حيث يري الجهاز الفني للجانرز أن مباراة الليلة هى الأهم للفريق فى المرحلة الحالية، والتى سيكون الفوز بها حاسمًا بشكل كبير فى إستعادة المدفعجية لقب البيرميرليج بعد سنوات عجاف.



موعد مباراة أرسنال وتوتنهام

ومن المقرر أن يستضيف نادي توتنهام نظيره أرسنال اليوم الأحد، فى الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن نادي أرسنال يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 17 مباراة، بفارق 5 نقاط عن السيتي صاحب مركز الوصافة.

فى حين يحل نادي توتنهام فى المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، وبفارق 11 نقطة كاملة عن أرسنال المتصدر.