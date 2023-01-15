شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة توتنهام فى ديربي لندن بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي أرسنال لملاقاة نظيره توتنهام فى تحدي قوي ومثير الليلة، ضمن منافسات الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي فريق أرسنال من تصحيح المسار بعد تعثره فى الجولة الماضية أمام نيوكاسل العنيد وإستغلال تعثر السيتي أمس فى زيادة فارق النقاط.

فى حين يسعي نادي توتنهام لمواصلة عروضه القوية فى المواجهات الكبري رفقة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي، حيث يقدم الفريق اللندني مستوي أكثر من رائع فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على عكس المواسم السابقة، بالرغم من تراجع نتائج الفريق بعض الشئ فى الآونة الأخيرة.

ويحتل نادي أرسنال قبل مواجهة توتنهام فى ديربي لندن الشهير، صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 17 مباراة، بفارق 5 نقاط عن السيتي صاحب مركز الوصافة.

فى حين يحل نادي توتنهام فى المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، وبفارق 11 نقطة كاملة عن أرسنال المتصدر.



موعد مباراة أرسنال وتوتنهام

ومن المقرر أن يستضيف نادي توتنهام نظيره أرسنال اليوم الأحد، فى الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة توتنهام

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، مواجهة توتنهام بتشكيل مكون كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: زينشينكو- جابرييل- ويليام ساليبا- بن وايت.

خط الوسط: مارتن أوديجارد- توماس بارتي- جرانيت شاكا.

خط الهجوم: بوكايو ساكا- جابرييل خيسوس- جابرييل مارتينيلي.