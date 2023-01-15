بريطانيا تسحب سفيرها من إيران مؤقتاً

لندن: قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم السبت، إن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتاً في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مضيفاً أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.

وقال لجهات بث: «من المهم إدراك أن ردنا لا يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم». وتابع: «سأقرر بشكل واضح بالتشاور مع زملائي في الحكومة ما هي الإجراءات الأخرى التي قد نختار اتخاذها ولكنني لن أتكهن بها اليوم»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ونفذت طهران حكم الإعدام في أكبري، الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، متحدية مناشدات من لندن بعد إصدار الحكم بناء على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

ونددت بريطانيا بالإعدام. وكانت أعلنت أن قضية علي رضا أكبري (61 عاماً)، الذي ألقي القبض عليه عام 2019. لها دوافع سياسية وطالبت بالإفراج عنه. ووصف ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الإعدام بأنه «فعل وحشي وجبان نفذته سلطة همجية».

وذكرت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران، في وقت مبكر اليوم السبت، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام، دون تحديد موعد التنفيذ.

ويبدو أن الإعدام سيضيف مزيداً من الضغوط على علاقات إيران المتوترة منذ فترة طويلة مع الغرب، وهي علاقات تدهورت بشكل أكبر منذ تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 وبعد أن شنت إيران حملة قمع مميتة على المحتجين العام الماضي.

ونددت فرنسا والولايات المتحدة بإعدام أكبري.

وفي تسجيل صوتي يُفترض أنه لأكبري، بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي فارسي)، يوم الأربعاء، قال أكبري إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرضه لتعذيب شديد.

واتهم تقرير ميزان أكبري بتلقي مليون و805 آلاف يورو (1.95 مليون دولار) و265 ألف جنيه إسترليني (323 ألفاً و989 دولار) و50 ألف دولار مقابل التجسس.