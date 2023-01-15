لبنان: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يعتصمون للمطالبة بإخلاء سبيل ناشط

بيروت: اعتصم لبنانيون، اليوم السبت، أمام مركز لأمن الدولة في العاصمة احتجاجاً على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وتوافد عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ والنواب إلى مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء في بيروت للمطالبة بإخلاء سبيل الناشط وليام نون.

وجرى توقيف الناشط، أمس الجمعة، في مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء في بيروت على خلفية إطلاقه تهديداً بتفجير قصر العدل بالديناميت إذا تم تعيين قاض رديف لقاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار.

ولا يزال الناشط نون قيد التوقيف في مركز أمن الدولة في الرملة البيضا في بيروت، بعدما عدل القاضي زاهر حمادة عن قراره بإخلاء سبيله، في حين تم استدعاء الناشط بيتر بوصعب وهو أيضاً شقيق أحد ضحايا الانفجار المشؤوم، للتحقيق.

وأعلن النائب اللبناني ملحم خلف أن القاضي زاهر حمادة عدل عن قراره بترك ويليام نون، وأبقاه موقوفاً وربط ملفه بملف بيتر بوصعب في قضية أمن الدولة في حين أفاد مصدر قضائي أن جهاز أمن الدولة أنهى تحقيقاته مع ويليام نون منذ التاسعة لكن القاضي زاهر حمادة طلب تأجيل إطلاق السراح ثم لم يعد يجيب على هاتفه.

وأكد خلف أن القاضي زاهر حمادة طلب إحضار بيتر بوصعب وربط ملف ويليام نون بملف بوصعب وبالتالي فإن حمادة عدل عن قرار ترك نون بسند الإقامة وأبقى عليه رهن التحقيق وبالتالي الأمور تعقدت بالكامل.