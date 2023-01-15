انقطاع الكهرباء في معظم مناطق أوكرانيا بسبب القصف الروسي

كييف: أعلن وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو، اليوم السبت، عن انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا بسبب القصف الروسي.

وقال على «فيسبوك»: «اليوم هاجم العدو البلاد ومرافق الطاقة فيها وشبكة الكهرباء مجدداً... هناك هجمات على مناطق خاركيف ولفيف وإيفانو-فرانكيفسك وزابوريجيا وفينيتسيا وكييف... بسبب القصف فُرض قطع للكهرباء بشكل طارئ في معظم المناطق»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤولون محليون، اليوم السبت، إن الصواريخ الروسية ضربت مرافق البنية التحتية الحيوية في منطقتي خاركيف بشرق أوكرانيا ولفيف في غربها. وفي الوقت نفسه قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف إنه يمكن سماع دوي الانفجارات في المدينة وإن الدفاعات الجوية تتعامل مع الأهداف.

بدوره، قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن بلاده أسقطت 21 من أصل 33 صاروخاً أطلقتها روسيا على أهداف في أنحاء البلاد، اليوم السبت. وأضاف على «تليغرام» أن أوكرانيا أسقطت 18 من أصل 28 صاروخ كروز وثلاثة من بين خمسة صواريخ جو-أرض موجهة.

أما الحاكم الإقليمي فالنتين ريزنيتشينكو فقال إن هجوماً صاروخياً روسياً ضرب مبنى سكنياً، اليوم السبت، في مدينة دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا ما أدى لمقتل خمسة أشخاص وإصابة 27، من بينهم ستة أطفال. وأضاف: «27 شخصاً مصابون... وهناك ستة أطفال من بينهم... جميعهم في المستشفى».