14 يناير , 2023
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
باريس: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (السبت)، إن إعدام المواطن البريطاني - الإيراني علي رضا أكبري عمل بشع ووحشي.
وأضاف ماكرون أنه يتضامن مع بريطانيا التي نددت بالإعدام الذي تحدى مناشدات من لندن وواشنطن للإفراج عن أكبري (61 عاماً)، بعد أن حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وفي تسجيل صوتي يُفترض أنه لأكبري، بثته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي فارسي) يوم الأربعاء، قال أكبري إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها بعد تعرضه لتعذيب شديد.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: إعدام علي رضا أكبري عمل بشع ووحشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.