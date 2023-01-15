شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تحطم طائرة على متنها 72 شخصًا بنيبال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحطمت طائرة ركاب، على متنها 72 شخصًا، اليوم الأحد، قرب مطار بوخارا الدولي في نيبال.

وبحسب تقارير إعلامية فإن عمليات الإنقاذ جارية، فيما تم إغلاق المطار، إذ إن الطائرة تابعة لشركة "ييتي" للطيران.

عاجل.. تحطم طائرة على متنها 72 شخصًا بنيبال

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

ووفقا للتلفزيون الرسمي فقد تم انتشال بعض الجثث من موقع تحطم الطائرة في غرب الدولة الصغيرة الواقعة في جبال الهيمالايا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سودارسهان بارتولا المتحدث باسم الشركة: "هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم"، مضيفا أن "لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

كما تم تداول فيديو آخر يظهر لحظة انحراف الطائرة عن مسارها فجأة وسقوطها في منطقة سكنية.

من جانبه، دعا رئيس وزراء نيبال إلى عقد اجتماع طارئ بعد تحطم الطائرة.

بينما أعلن مطار نيبال أن من بين الركاب 5 هنود و4 روس وكوريين جنوبيين وأيرلندي وأسترالي وفرنسي وأرجنتيني.

وعادة ما تشهد نيبال سنويا حوادث طيران، بسبب تدني الأمور المرتبطة بالسلامة.

ولاحقا أكدت شركة طيران الطائرة المحطمة في نيبال، أن 10 أجانب كانوا ضمن ركاب الطائرة.

وفي مايو/أيار الماضي، تدخل الجيش النيبالي للعثور على موقع تحطم طائرة كانت قد اختفت وعلى متنها 22 شخصا.

ونيبال بلد فقير في منطقة الهيمالايا وسجّله على صعيد الأمن الجوي رديء، وقد أغلق الاتحاد الأوروبي أجواءه أمام كل شركات الطيران النيبالية لأسباب مرتبطة بالسلامة.