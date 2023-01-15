شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أرسنال وتوتنهام فى الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي أرسنال لملاقاة نظيره توتنهام فى تحدي قوي ومثير الليلة، ضمن منافسات الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي فريق أرسنال من تصحيح المسار بعد تعثره فى الجولة الماضية أمام نيوكاسل العنيد وإستغلال تعثر السيتي أمس فى زيادة فارق النقاط.

فى حين يسعي نادي توتنهام لمواصلة عروضه القوية فى المواجهات الكبري رفقة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي، حيث يقدم الفريق اللندني مستوي أكثر من رائع فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على عكس المواسم السابقة، بالرغم من تراجع نتائج الفريق بعض الشئ فى الآونة الأخيرة.

ويحتل نادي أرسنال قبل مواجهة توتنهام فى ديربي لندن الشهير، صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 17 مباراة، فى حين يحل نادي توتنهام فى المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.



موعد مباراة أرسنال وتوتنهام

ومن المقرر أن يستضيف نادي توتنهام نظيره أرسنال اليوم الأحد، فى الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتوتنهام

ومن المنتظر أن تذاع المباراة على قناة bein sports HD 1 premium أحد القنوات التابعة لشبكة بي ان سبورت القطرية، الحاصلة على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الانجليزي في منطقة الشرق الأوسط.