شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حزين من هندرسون عقب هزيمة ليفربول أمام برايتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق جوردان هندرسون لاعب ليفربول، على هزيمة فريقه أمام نظيره برايتون، ضمن مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض ليفربول لهزيمة قاسية أمام برايتون، بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

هندرسون يعلق على هزيمة ليفربول

وقال برايتون عقب اللقاء: كل شيء حدث بشكل خاطئ من البداية إلى النهاية، كان برايتون أفضل منا في كل شيء، علينا أن نبقى معًا،إنها مباراة.

وأشار: لحظة صعبة ولكننا بحاجة إلى الاجتماع معًا والبقاء معًا ومحاولة تغيير الأشياء بسرعة، يجب أن نحاول ونتعلم ونظهر رد فعل.

وأردف: لم يكن هناك شيء واحد، لقد كانت أشياء عديدة ولم تكن صحيحة لبعض الوقت الآن، الجميع يعرف ذلك.

وشدد: نحن نعلم أننا يمكن أن نكون أفضل، سوف أتحمل المسؤولية وسيفعلها الفتيان، علينا أن نحاول لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

وأكمل: ربما، لا أتذكر شيئًا آخر، يوم صعب حقًا.

وعلق عن ما حدث داخل غرفة الملابس: هذا ليس جيدًا، الثقة متدنية جدًا، مستوى الطاقة منخفض، كل شيء، لا يمكننا أن نشعر بالأسفلأنفسنا، علينا أن نواصل القتال ونأمل أن نتمكن من تغييره عاجلًا وليس آجلًا.

وختم: بالطبع إنه أمر مخيب للآمال حقًا، نحن نعلم أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل وتقديم المزيد، لكن عليك مواصلة العمل.