شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 4 نساء وطفلتين إثر إطلاق نار قرب جنازة في لندن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصيب 4 نساء وطفلتان، في إطلاق نار وقع يوم السبت، بالقرب من كنيسة في شمال لندن، حيث كانت تُقام جنازة، فيما أكدت التحقيقات الأولية أن السيارة المشتبه بها فرت من موقع الحادث.

وقالت الشرطة البريطانية، إن طفلة في السابعة من العمر أصيبت بجروح خطيرة تهدد حياتها جراء إطلاق نار يوم السبت، بالقرب من كنيسة في شمال لندن، حيث كانت تُقام جنازة، مما أسفر -كذلك- عن إصابة أربع نساء وطفلة أخرى.

ونُقلت الطفلة إلى المستشفى في حالة حرجة وأيضا النساء الأربع، وأعمارهن 21 و48 و54 و41 عاما، إضافة إلى طفلة عمرها 12 عاما أصيبت بجرح طفيف في الساق وخرجت في وقت لاحق.

وقالت شرطة لندن "وقعت الحادثة بالقرب من كنيسة حيث كانت تقام جنازة"، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الأعيرة النارية أُطلقت من سيارة متحركة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك.

وتقول صحيفة "الجارديان"، إن السلطات لم تعتقل أي مشتبه فيهم -حتى اللحظة-، فيما نقلت عن الشرطة البريطانية قولها، إن "أي حادث إطلاق نار غير مقبول، لكن إصابة العديد من الأشخاص، بمن فيهم طفلان، في إطلاق نار في منتصف بعد ظهر يوم السبت، يعد أمرًا مروعًا".

وردًا على إطلاق النار يوم السبت، قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، وهو أيضًا عضو في البرلمان عن المنطقة، إنه "صُدم بشدة"، متوجهًا بالشكر لخدمات الطوارئ على استجابتها.

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان، إن الحادث "مؤلم للغاية"، معربًا عن دعمه للمصابين وعائلاتهم.