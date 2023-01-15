شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ردا على "تشالنجر 2".. عقوبات روسية على مسؤولين بريطانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، أن موسكو أدرجت وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ورئيس هيئة الأركان العامة باتريك ساندرز على قائمة العقوبات المتبادلة الروسية التي تضم 36 شخصا.

وقالت زاخاروفا، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "نظرا لاستمرار الحكومة البريطانية في الدورة التدريبية المناهضة لروسيا في يناير 2023 تم اتخاذ قرار بإضافة عدد من أعضاء مجلس الوزراء البريطاني وممثلي الوكالات الأمنية والصحفيين إلى القائمة السوداء الروسية".

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "على وجه الخصوص، وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، وزير الدولة للتسوية والإسكان والمجتمعات مايكل جوف ورئيس الأركان العامة باتريك ساندرز، وممثلو القيادة الاستراتيجية والمركز الوطني للأمن السيبراني".

من جانبها، أعلنت السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة، السبت، أن إمداد المملكة المتحدة لأوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2" لن يساعدها إلا في تكثيف الأعمال العدائية على ساحة المعركة.

وذكرت سفارة روسيا لدى لندن، في بيان نقلته "تاس"، أن إرسال دبابات من طراز "تشالنجر 2" البريطانية إلى أوكرانيا لن يساعد القوات المسلحة الأوكرانية على تغيير الوضع في ساحة المعركة، لكنه قد يؤدي لتصعيد العمليات القتالية ما يزيد من الخسائر البشرية خاصة بين السكان المدنيين.

وأوضح البيان أن "تلك المفارقات تتوافق مع أهداف لندن المتمثلة في إطالة أمد الصراع، ونظرا لذلك الموقف اتخذت روسيا خطابا رسميا عدوانيا إزاء فكرة اللجوء لتسوية تفاوضية لحل الوضع الراهن، نحن باختصار نشهد مزيدا من الأدلة على مشاركة سلطات المملكة المتحدة المباشرة المتزايدة في الصراع".

واختتم البيان بالقول "دبابات تشالنجر 2 بالكاد ستساعد الجيش الأوكراني على تغيير المسار في الميدان، بل ستصير أهدافا مشروعة على نطاق واسع للقوات الروسية".