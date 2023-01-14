شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق ليورجن كلوب بعد السقوط المهين أمام برايتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن مباراة فريقه أمام برايتون والتى أنتهت بهزيمة الريدز بثلاثية نظيفة، حيث أكد على أن فرقه قدم مباراة سيئة للغاية على عكس المتوقع، كما أنه يحتاج للمزيد من الوقت للتخلص من الأزمات الدفاعية التى حلت بفريقه هذا الموسم.

وبالحديث عن المنافسة هذا الموسم، أشار كلوب أن حظوظ ليفربول منعدمة فى المنافسة بشكل كبير، الشئ الذي يشعر به اللاعبين أنفسهم، مما يقلل من الحماس والرغبة لدي لاعبي فريقه فى الآونة الأخيرة، على عكس المواسم السابقة.

واضاف أنه سيعمل على الخروج من هذا المأزق عن طريق ما تبقي من المريكاتو الشتوي الحالي، فى إشارة واضحة إلى أن الفريق سيقوم بإبرام العديد من الصفقات فى الإنتقالات الشتوية الحالية، ولن ينتظر إلى نهاية الموسم.



برايتون يواصل صحوته أمام الكبار

وقدم برايتون مباراة أكثر من رائعة أمام ليفربول فى مباراة الليلة، حيث يعد هذا الظهور الرائع الذي قدم الفريق المستضيف، هو إستكمالًا لأدائه الجيد أمام الكبار، لا سيما أنه سبق له وأن عرقل مسيرة اليونايتد وتشيلسي فى البيرميرليج هذا الموسم.



ترتيب ليفربول فى جدول الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة أرتقي رصيد نادي برايتون للنقطة رقم 30 فى المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الانجليزي، فى حين توقف رصيد ليفربول عند النقطة 28 فى المركز الثامن من جدول ترتيب المسابقة.