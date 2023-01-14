انت الان تتابع خبر المالكي يحذر من "موجة تظاهر" جديدة: اتركوا الحكومة تعمل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في كلمة خلال احتفال اقامه حزب الدعوة في كربلاء بمناسبة ولادة السيدة الزهراء(ع)، حضره مراسل الخليج 365، ان"البعض يعمل ويستعد باتصالات مع جهات خارجية للقيام "بموجة تظاهر" جديدة واسقاط الحكومة"، مطالبا:" العراقيين بترك الحكومة تعمل على اعتبار ان مدة تشكيلها لم تعبر الثلاثة شهور الى الان".واضاف ان "الحكومة تعمل على معالجة ما يحتاج الى سنوات حتى يعالج ولا تستطيع الحكومة بهذه الفترة الزمنية انت تقوم بكل ما وعدت به بسبب عدم اقرار الموازنة التي تقوم عليها الدولة ببدء الاعمال الخدمية".

وتابع المالكي: "البعض يتمنى بقاء اسعار صرف الدولار مرتفعة لكننا سنعمل على ارجاعه الى سعره الطبيعي كونه يضر بالمواطنين ومعيشتهم وهو بمثابة قيد في عنق الحكومة"، مبينا ان "البعض استغل موضوع الدولار بمسألة ان لم تستجيبوا سنحاربكم به ولكننا سنتجاوز هذه الازمة".



واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى :"رفضه للتظاهرات وعدم قبوله بخروج المواطنين وتعطيل مصالح العامة واعادة الفوضى من جديد"، مشددا على "ضرورة اعطاء مهلة للحكومة للقيام باعمالها وفي حال لم تنفذ وعودها سنكون اول المواجهين اليها مع الشعب".

ولفت الى ان"الحكومة جاءت بعد ويلات سياسية وكاد العراق ان يصل الى حرب اهلية خصوصا بين المكون الشيعي، وما حصل قبيل تشكيلها كان بأشراف خمسة دول ولم يكن سهلا على العراق مواجهتها وحده"، موضحا ان "كل المكونات والكتل السياسية شاركت بالحكومة الجديدة".

وبشأن اطلاق اكثر من 500 الف درجة وظيفية واضعاف الموازنة الاستثمارية، اوضح المالكي ان "الحكومة مضطرة على مثل هكذا امور بسبب الفقر الذي يعاني منه المواطنين، وايضا للرد على اعداء العراق الذين يريدون استغلال الامر لمصالحهم ".

واوضح ان "ارتفاع اسعار النفط اثرت في ارتفاع المخزون العراقي للعملة وبمجرد اقرار الموازنة ستعمل الحكومة على تغطية الحاجات والنفقات للمواطنين".

واشار المالكي الى ان"المرجعية العليا اوصتني بكربلاء كونها لا تشبه اي محافظة اخرى وتعتبر عاصمة التشيع، وكان ردنا نحن نضعها بعين الاعتبار ونعمل على استدامة الطاقة الكهربائية لها من خلال بناء المصافي والعمل ايضا على اتمام جميع المشاريع الخدمية".