استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جنين شمال الضفة الغربية



استشهد، السبت، 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، أحدهم متأثرا بإصابته.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن شابين “استشهدا فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين”.



وأضافت أن “قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة عند مفرق جبع، ما أدى إلى استشهاد شابين كانا داخلها”.



من جهتها، قالت الإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية في العشرينات من العمر “أصيبا برصاص الاحتلال في الجزء العلوي من الجسد، فيما أصيب ثالث بجروح خلال تواجدهم في مركبة كانوا يستقلونها متوجهين إلى عملهم”.



أعلنت "سرايا القدس" - "كتيبة جنين"، عبر مكبرات الصوت في محافظة جنين، استشهاد اثنين من عناصرها، اليوم السبت، في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال. والعنصران هما عز الدين حمامرة، وأمجد خليلية من عناصر "سرايا القدس" في "كتيبة جبع".



وبحسب التفاصيل المتوافرة من المصادر المحلية لما جرى، كان جيش الاحتلال قرب مستوطنة ترسلة المخلاة جنوب جنين، ونصب حاجزاً طياراً على مدخل بلدة جبع، حيث أطلق الشابان النار على الحاجز، وهربا نحو قرية الفندقومية، ليقعا في كمين نصبه لهما الاحتلال، الذي أطلق النار على المركبة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته خلال نشاط لها في جنين، تعرضت لإطلاق نار من مركبة وردت باستهداف المهاجمين.



وأشار الجيش إلى العثور على سلاح من طراز M16 بحوزة المهاجمين ومصادرته، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.



كما نقلت وكالة وفا عن مصدر طبي فلسطيني (لم تسمه) في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين تأكيده استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته.



ونقلت عن المصدر تأكيده “استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري، من بلدة اليامون غرب جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي”.



وذكرت أن الجعبري أصيب في الثاني من الشهر الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة “كفر دان” غرب جنين، لتفجير منزلين فلسطينيين.



كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشبان الثلاثة في بيان، وقالت: “استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين، إضافة لاستشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته قبل أيام”.



وأضافت أن "حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 12 شهيداً بينهم 3 أطفال".





(وكالات)