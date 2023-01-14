شكرا لقرائتكم خبر عن صحافة مانشستر تمدح تين هاج بعد الفوز على السيتي بسبب رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي مانشستر يونايتد من تحقيق فوزًا مثيرًا على السيتي بنتيجة 1/2، فى الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما نجح الشياطين الحمر من قلب تأخرهم فى المباراة بهدف إلى فوز بهدفين، فى حالة من الجنون بملعب الأولد ترافورد.

وحرصت صحافة مانشستر فى تقاريرها الأخيرة بالإشادة بالمدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لليونايتد، والذي نجح فى إداراة المباراة بطريقة مثالية وتعلم من خسارته الثقيلة فى الدور الأول بنتيجة 3/6 على ملعب الإتحاد.

فى الوقت الذي سلطت فيه الدور على دور تين هاج الحاسم فى رحيل رونالدو عن الفريق، والذي أثر بشكل إيجابي فى مسيرة اليونايتد، لا سيما أن الفريق لم يعرف طعم الخسارة منذ رحيله عن الفريق.



رونالدو النقطة المظلمة فى اليونايتد

وأشارت بعض التقارير أن تعاقد اليونايتد مع رونالدو فى فترته الأخيرة كانت بمثابة النقطة المظلمة، كما أن قرار رحيل اللاعب قد تأخر بعض الوقت، فى ظل حرص اللاعب المستمر على إثارة الجدل، دون التأثير بشكل مباشر فى نتائج المباريات حينما تتاح له الفرصة.



راشفورد رجل المواقف الصعبة باليونايتد

وأكدت بعض التقارير أن النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد أصبح بمثابة الرجل الأول داخل اليونايتد وتشكيلة تين هاج الأساسية، خاصة أن اللاعب يعد أحد أكثر الوجوه تأثيرًا فى صفوف الشياطين الحمر بالفترة الأخيرة، على خلاف إحرازه هدف الفوز فى مواجهة السيتي.