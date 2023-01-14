شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يتحدث عن فوزه بديربي مانشستر وهدف فيرنانديز المُثير للجدل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على أن فريقه ظهر بمستوى مميز أمام مانشستر سيتي بديربي البريميرليج.

وحقق يونايتد، فوزًا هامًا أمام مانشستر سيتي غريمه وجاره اللدود، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج، في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت": "لعبنا بصورة جيدة في الشوط الأول، ودافعنا بصورة مميزة، وتحصلنا على فرص جيدة، كنا سعداء للغاية بين شوطي اللقاء".

وأضاف: "بين الشوطين استبدلنا مارسيال لمعاناته من بعض الأمور، تغيرت المباراة ودخل السيتي في اللعبة وأصبح أكثر نشاطا وسجل هدفا، ولكن روح الفريق لدينا رائعة وهناك إيمان بأن المباراة تمتد ل90 دقيقة، ويمكننا القتال للعودة، أنا سعيد للغاية بمستوى الفريق".

وعن هدف برونو فيرنانديز المثير للجدل: "يمكنني رؤية الهدف من الجهة الأخرى أيضًا من جانب مانشستر سيتي، هي لحظة تشويش لدفاع الخصم، القوانين تقول إن ماركوس لم يلمس الكرة وبالتالي هو ليس متداخلا، وبرونو أتى من الخلف".

واختتم عن تحسن أداء راشفورد بالشوط الثاني: "يجب أن يتمتع اللاعبون بالمرونة، تتعرض لصدمة في اللقاء وبعض الألم، لكن عليك المواصلة، يجب القيام بذلك للخروج بالنتيجة والمستوى والصحيح، يجب التعامل مع لحظات الألم، في كرة القدم العالمية، يجب أن تعاني وتضحي للخروج بنتيجة".