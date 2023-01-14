انت الان تتابع خبر العراق يعلن استمرار دخول الخليجيين دون تأشيرة الى ما بعد خليجي 25 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لديوان محافظة البصرة، ورد لـ الخليج 365، إن "توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتضمن دخول الأشقاء الخليجيين بدون تأشيرة يستمر سريانه إلى ما بعد خليجي 25 وإلى إشعار آخر".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أقام اليوم، مأدبة غداء على شرف وفد اتحادات خليجي 25 وعدد من الإعلاميين ونجوم الكرة الخليجيين.

