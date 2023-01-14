انت الان تتابع خبر بعد الخسارة امام يونايتد في البريميرليج.. جوارديولا: نملك منه الكثير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعرض مانشستر سيتي للهزيمة الثانية تواليا في كل المسابقات، وذلك على يد جاره اليونايتد بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهزيمة جعلت آمال مانشستر سيتي في الاحتفاظ بلقب البريميرليج للموسم الثالث تواليا مهددة، حيث بات يستقر في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق نقطة عن يونايتد الثالث ومبتعدا عن أرسنال المتصدر بـ5 نقاط، علما بأن الأخير، سيلعب، مساء الأحد ضد توتنهام.



وعن ذلك، قال جوارديولا لمحطة "بي تي سبورت" البريطانية: "لا يهمني إذا لم نفز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، يبدو أنه الوقت المناسب لفوز فريق آخر به، ومع ذلك، سنحاول الحصول عليه".

وتابع: "وإذا لم ننجح، فكما قلت، لا يهمني تحقيق لقب البريميرليج هذا الموسم أو كأس الرابطة التي خرجنا منها يوم الأربعاء الماضي، لأننا نملك الكثير من هذه البطولات".

وعن الجدل الذي صاحب هدف التعادل ليونايتد عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز، قال جوارديولا: "ماركوس راشفورد كان متسللاً وتداخل في لعبة هدف فيرنانديز، لقد شتت انتباه حارسنا والمدافعين".



وأردف: "نعرف أين نلعب في مباراة اليوم، حيث أننا في ملعبهم أولد ترافورد، وبالنسبة للحكام، الأمر ليس بالسهل عليهم في مثل هذه المباريات وعلى هذه الملاعب".

وأتم: "اليوم قدمنا مستويات مرضية، لا أقول رائعة، ولكن حدث ما حدث في هدفهم الأول، الآن سنركز على المباراة المقبلة لنا ضد توتنهام، والتي ستكون في غضون أيام قليلة".