شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب تناقش غدا اتفاقية بشأن مشروع التعاون الفنى لتدريس اللغة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعين لها غدا الأحد، وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 630 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذي يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ 500 ألف يورو إلى المشروع.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 631 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

كما تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا تناقش فيه مشروع القانون المقدم من السيدة النائبة سكينة عبدالسلام و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية.