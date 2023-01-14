شكرا لقرائتكم خبر عن برونو فيرنانديز يشرح تفاصيل هدفه المُثير في شباك مانشستر سيتي بالديربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن سعادته بالانتصار الذي حققه على مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيرنانديز في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت": "من المهم دائمًا الفوز بالمباريات، كما يقول المدرب، لا يهم من هو الفريق الخصم، هذه عودة رائعة في النتيجة".

وأضاف: "قلت قبل انطلاق المباراة إننا أصبحنا فريقا أفضل الآن، في أوقات سابقة كان بعضنا يبحث عن نفسه في بعض الأحيان، لكن الآن نشاهد فريقا يلعب من أجل بعضه البعض".

وعن هدف التعادل المُثير الذي أحرزه قال: "كنت في مواجهة المرمى، ورأيت ماركوس راشفورد، وأنني في وضع أفضل، لم أكن أعلم هل كنا نحن الاثنان في وضع تسلل، المدافع كان قريبًا للغاية مني".

واختتم: "اقترابنا من سيتي وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة؟ هذا لا يهم بالنسبة لنا، علينا النظر إلى المباراة التالية، وإذا لم نحافظ على الانتصارات، سيبتعد السيتي، سنحتفل بالانتصار الكبير، لكن بدءا من الغد، سيكون تركيزنا على اللقاء المقبل".