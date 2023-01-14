شكرا لقرائتكم خبر عن برونو فرنانديز يسخر من رونالدو عقب الفوز على السيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب نادي مانشستر يونايتد، عن أسباب فوز الشياطين الحمر على مانشستر سيتي فى ديربي مانشستر الشهير، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين عن الجولة ال20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث أشار إلى أن الفريق استحق الفوز على نظيره السيتي فى مباراة الليلة، كما أكد أن فريقه أصبح يلعب بروح المجموعة فى الفترة الحالية، على عكس الفترة السابقة منذ عدة شهور، والتى كان هناك بعض اللاعبين تلعب لأنفسها فقط.

ويلمح برونو فى تصريحاته الأخيرة إلة زميله البرتغالي كرستيانو رونالدو، والذي انتقل مؤخرًا إلى النصر السعودي، خاصة أن فترة اللاعب كانت تسودها المشاكل داخل اليونايتد بشكل كبير.



تين هاج يشيد بروح لاعبيه العالية

وحرص المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على الإشادة بالروح العالية التى خاض بها لاعبي اليونايتد المباراة، بعدما تمكن الفريق من تحويل تأخره بهدفه إلى تقدم بهدفين فى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.



ترتيب الفريقين بعد فوز اليونايتد

وبهذا الفوز رفع اليونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 38 فى المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن السيتي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة.