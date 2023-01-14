شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جوارديولا بعد هزيمة الديربي أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على هزيمة فريقه أمام مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف وحيد بديربي الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارًا أمام غريمه سيتي، بهدفين مقابل هدف وحيد، اليوم السبت ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيرنانديز هدف التعادل بعد تلقي راشفورد بينية من كاسيميرو وكان في وضع تسلل، ليترك الكرة إلى البرتغالي الذي سجل الكرة في الشباك.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت": "المباراة كانت جيدة، لعبنا بصورة جيدة، هم مميزون للغاية في التحولات، تهانينا للفريق، أنا فخور بالقدوم إلى هنا واللعب بتلك الشخصية، لكنهم عاقبونا في التحولات".

وعلق على هدف تعادل مانشستر يونايتد: "راشفورد شتت انتباه حارس المرمى والمدافع، ولم نستطيع أن نعود بعد استقبالنا الهدف الثاني".

واختتم: "أهدرنا بعض الفرص في الأمام ولكن بشكل عام قدمنا مباراة رائعة، لا أهتم بما حدث في البريميرليج وكأس كاراباو، فزنا بالكثير، لا يوجد مشكلة".