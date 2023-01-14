شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يُعادل رقم رونالدو بعد هدفه في مانشستر سيتي بالديربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة الهولندي إريك تين هاج المدير الفني، في حسم الديربي والفوز على ضيفه سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة العشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية يونايتد، برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد، فيما أحرز جاك جريليش هدف المان سيتي من صناعة كيفين دي بروين.

وأكد موقع "أوبتا" للإحصائيات، أن دي بروين صنع 10 أهداف على الأقل في 5 مواسم بالبريميرليج، ولا يتفوق على هذا الرقم سوى الإسباني سيسك فابريجاس بستة مواسم، طوال تاريخ المسابقة.

كما أصبح أليخاندرو جارناتشو بعمر 18 عاما و197 يوما، أصغر لاعب يصنع هدفا في ديربي مانشستر بالبريميرليج، بعد صناعته الهدف الثاني.

وبات راشفورد أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل في 7 مباريات على التوالي في جميع المسابقات، منذ كريستيانو رونالدو في أبريل 2008.

كما أن 27 من أصل 67 هدفا سجلهم راشفورد في البريميرليج، كانت أهداف حسم الانتصار في المباريات بنسبة 40.3%، وهي النسبة الأعلى لأي لاعب سجل 50 هدفا على الأقل طوال تاريخ المسابقة.